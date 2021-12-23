عبدالعزيز جاسم













«جزئيــات صغيـــرة ستحسم اللقب» على هذه الجملة اتفق مدرب القادسية الجزائري خير الدين مضوي ومدرب الكويت التونسي نبيل معلول خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة نهائي كأس سمو الأمير التي أقيمت أول من أمس وفاز بها «الأبيض» بهدف نظيف.





نبيل معلول أجاد قراءة المباراة (هاني الشمري)

وقد أدركنا تماما من طبق تلك المقولة منهما بحذافيرها، ونال اللقب عن جدارة واستحقاق بعدما وظف لاعبيه خير توظيف، وسخر إمكانياتهم بالشكل المطلوب من خلال تطبيق فكره بصورة مثالية، لذلك شاهدنا الكأس رفعت بأيادي بيضاء في نهاية المطاف.



في بداية المباراة دخل الفريقان بنفس التشكيلة التي خاضا بها مباريات الدوري السابقة خصوصا من ناحية لاعبي الدفاع والوسط، لكن من فرض اسلوبه وسيطرته وطريقة لعبه هو الكويت، الذي كان يلعب بضغط عال ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد وهو هدف من المفترض على المنافس أن يجد الحلول لتعويضه، لكن تلك الحلول تأخرت حتى وصل الأصفر للثلث الأخيرة من المباراة لتظهر ملامح الخطورة ويصبح اللعب بشكل كبير في منطقة الأبيض الذي غير سلاحه الى الهجمات المرتدة بدلا من الهجوم المنظم، وهو أمر طبيعي وعادي ومقبول في عالم كرة القدم.



صدمة التبديلات



وهنا جاءت الصدمة التي لم يتقبلها محللو الكرة ولا الجماهير ولا حتى ربما مضوي نفسه بعد نهاية المباراة، عندما قرر أن يخرج أفضل لاعبين لديهما القدرة على مفاجأة المنافس وتشكيل خطورة على مرماه سواء بذكائهما أو مهارتهما وهما بدر المطوع وعيد الرشيدي، حتى وإن استنزفا بدنيا لا يمكن استبدالهما لأن البدلاء «مع كامل الاحترام لهم» لا يمتلكون نصف مهارة بدر وعيد، لذلك بعد أن كان هناك ضغط متواصل «قدساوي» على الأبيض تغير الحال تماما وتمكن الكويت من تسيير المباراة كما أراد مرة أخرى إلا ما ندر من بعض الكرات للاصفر والتي لم يكتب لها النجاح.



وكان رد فعل الجماهير بعد المباراة قويا فقد صبت غضبها على المدرب مضوي ومن بعده مجلس الإدارة بسبب اختيارات المحترفين لأن ما فعله مهاجم الكويت الكونغولي ديوميرسي مبوكاني من تحرك وازعاج لدفاعات القادسية لم نجد مثله من محترفي الأصفر، فالألباني لورانس تراشي واصل ضياعه في الملعب، والبديلان الجامايكي روماريو ويليامز والبوسني بنجامين تاتار كعادتهما كانا ضيفا شرف، وقد يكون العراقي علي فايز هو الحسنة الوحيدة في اختيارات المحترفين هذا الموسم.



وعلى الجانب الآخر كان الأمر على النقيض من ذلك، فتبديلات الكويت جميعها كانت مدروسة، والبديل الذي يدخل لا يقل شأنا عن اللاعب الذي يخرج، بل يكمل دوره بكل إتقان، والسبب واضح وهو ان الفريق يسير على نظام بانضباط دون فوضى أو ارتجال، فالكل يحفظ دوره كما هو مكتوب على الورق مع وضع بعض اللمسات الفنية التي تزيد من تألقهم.

المطيري: رعاية الأمير وحضور ولي العهد يجسدان اهتمام سموهما بالرياضيين

عبدالرحمن المطيري

قال وزير الإعــلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشبـــاب عبدالرحمن المطيـــري إن الرعاية السامية من صاحب السمو الأميــر الشيخ نواف الأحمد للمباراة النهائية علـى كأس سموه الـ59 لكرة القدم التي أقيمت أول من أمس وجمعت الكويت والقادسية تجسد اهتمام سموه ورعايته لأبنائه الرياضيين، مؤكدا تشرف الأسرة الرياضية بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمباراة نيابة عن راعي البطولة، مثمنا عاليا هذه الرعاية الأبوية لسموهما للشباب الرياضي. وأكد المطيري في تصريح صحافي عقب ختام البطولة أن دعم الشباب الكويتي المتميز في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي تعد في مقدمة اهتمامات الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باعتبار الرياضة أحد أوجه الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشاد بتنظيم اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف للمباراة النهائية، مهنئا أندية الكويت والقادسية والعربي بحصولها على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة. وأضاف أن الهيئة العامة الرياضة ووفقا لاستراتيجيتها (2022 - 2028) التي تم إطلاقها قبل أشهر تعمل على الارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية، وأهمها اللاعبون وتوفير المناخ المناسب أمامهم في كل الألعاب وإفساح المجال أمامهم للإبداع والتميز وتحقيق الإنجازات للحركة الرياضة الكويتية.

stc تحتفل ببطل كأس الأمير.. وتثمّن التنظيم الرائع للنهائي

الرئيس التنفيذي لشركة stc م. مزيد الحربي مدرب نادي الكويت رافعا الكأس الغالية

جانب من الاحتفالية الختامية بنهائي كأس الأمير تتويج الكويت بطلا لكأس سمو الأمير

احتفلت شركة stc الراعي الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم للعام 2020 - 2021، بنهائي البطولة الأغلى على مستوى الكويت والتي تحمل اسم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «كأس الأمير»، من خلال فعالية تكريم شهدت حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو الأمير، وعدد من الشخصيات المهمة وأصحاب المناصب الحكومية بما في ذلك م.مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc، والشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة.



وباعتبارهــا الراعــي الرسمـي لاتحــاد كــرة القدم، حضر ممثلو شركة الاتصالات الرائدة في الكويت stc بقيادة مزيد الحربي وعصام العسعوسي، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات، وفريق العلاقات العامة بقيادة دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات، فعاليات تتويج فريق الكويت الفائز على حساب القادسية بهدف نظيف.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد اليوسف: «سعداء بالاحتفاء بختام فعاليات كأس الأمير بتتويج نادي الكويت كبطل لنهائي اغلى الكؤوس»، كما تقدم بالشكر لشركة stc على الدعم المستمر لفعاليات الاتحاد علاوة على ذلك نقدم تقديرنا لتفانيهم لدعم مسابقات الاتحاد طوال السنوات السابقة.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في stc م.مزيد الحربي عن سعادته بالمشاركة المتواصلة لـ stc كراع رسمي لاتحاد الكرة للعام الثامن على التوالي، لافتا إلى أن مسابقة كأس الأمير تحمل طابعا خاصا لاسيما انها تحمل اسم صاحب السمو الأمير كداعم لهذه المسابقة العزيزة على القلب، وقائلا: «تشرفنا بحضور سمو ولي العهد ونثمن مجهودات اتحاد الكرة على نجاح الفعالية وتنظيم البطولة». وثمن الحربي المجهودات الملموسة التي قام بها الاتحاد بقيادة الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء الاتحاد على مدار الموسم الرياضي المحلي من أجل تنظيم هذه البطولة، وعلى النجاح المتوقع الذي شهدته الفعالية الختامية لهذا الحدث الرياضي المهم، مشيرا إلى أن رعاية stc لفعاليات كرة القدم تأتي انطلاقا من القيم الأساسية التي تؤمن بها الشركة والتي تتمثل في دعم المنافسة الشريفة والتشجيع على الرياضة والتحلي بالروح الرياضية وقيم العمل الجماعي في مختلف أوجه الحياة.



وأكد الحربي:«ستواصل stc القيام بدورها في دعم الأنشطة الرياضية المتنوعة وخاصة تلك المسابقات والرياضات، ايمانا بدور الرياضة في تأسيس جيل من الشباب الرياضي والذي يتمتع بصحة جيدة، الأمر الذي تحرص عليه ايضا ضمن فرق العمل لديها».

«برقان» راعٍ بلاتيني لنهائي «أغلى الكؤوس»











شارك بنك برقان كراع بلاتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمير الكويت التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي برعاية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والتي جمعت القادسية والكويت، واستقطبت حشدا كبيرا من الجماهير الرياضية، حيث انطلقت النسخــة 59 لـ «أغلى الكؤوس» لموسم 2020/2021 في سبتمبر الماضي بمشاركة 15 ناديا.



وشهد نهائي البطولة حضورا من قبل كبار الشخصيات وممثلين عن الإدارة العليا لبنك برقان يترأسهم رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات.



وتندرج رعاية هذا الحدث ضمن مساعي «برقان» لدعم القطاع الرياضي الكويتي، وفي إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. كما يحرص البنك دائما على إثراء وتعزيز النشاط الرياضي من خلال مواصلة دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتشجيع الرياضيين الشباب الذين يرفعون علم الكويت محليا ودوليا على منصات التتويج. وتؤكد هذه الرعاية الدور الريادي الذي يلعبه بنك برقان ليس فقط في مجال القطاع المصرفي ولكن أيضا في مجال المسؤولية المجتمعية، تحقيقا لمبدأ الاستدامة وتمكين المواهب الشبابية الكويتية، وتحفيز جميع شرائح المجتمع الكويتي على تبي الثقافة الرياضية.

قالوا بعد اللقاء

متابعة: عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



الحساوي: «لا تيبون محترفين»: أعرب رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي عن استيائه من مستوى محترفي الأصفر عقب الخسارة، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي في «تويتر»: «مبروك لنادي الكويت وهاردلك للقادسية، معقولة محترفين نادينا بهذا الشكل، اذا جذي السالفة لا تيبون محترفين خلوا بس لاعبين النادي والله احسن، انا خابر المحترف يصنع الفارق مو مستواه اقل من مستوى لاعبينا والله حرام اللي قاعد يصير بالنادي».



عقلة: الفوز جاء على منافس محترم: قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان الفوز بلقب كأس سمو الأمير جاء على حساب منافس محترم وغريم تقليدي في السنوات الأخيرة وهو القادسية، وحاليا عاد العربي وهو في أفضل حالاته واستحق تحقيق لقب الدوري ونحن استحقينا الحصول على لقب كأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر عن الموسم الماضي ونتمنى استمرار تحقيق البطولات في الموسم الحالي.



معلول: سيناريو النهائي جاء كما توقعته: أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، سعادته الغامرة بفوزه مع «الأبيض» بلقب كأس سمو الأمير، مشيرا الى أن المباراة النهائية كانت صعبة أمام خصم صعب مثل القادسية وقدم الطرفان مباراة ممتعة وتكتيكية. وبين معلول عقب مراسم التتويج أن سيناريو المباراة جاء مثلما توقعه من ناحية قلة الفرص، وأبلغ اللاعبين قبل المباراة بضرورة اقتناص أي فرصة ممكنة لأن في مثل هذه المباريات من يخطف هدف السبق ستكون أسهمه كبيرة في الفوز، والحمد لله حالفنا التوفيق في ذلك.



ماكغوان: لقب صعب: قال مدافع فريق الكرة بنادي الكويت، الأسترالي رايان ماكغوان، ان المباراة النهائية أمام القادسية كانت صعبة للغاية وتعد أصعب من لقاء الفريقين الاخير في بطولة الدوري الممتاز. وأضاف ماكغوان: «استطعنا الحفاظ على تركيزنا وقدمنا كل ما نملك لتحقيق الفوز، ومن الآن علينا التركيز على الخطوة المقبلة وهي المنافسة على لقب الدوري الممتاز».



عيد: لم أطلب التبديل: أكد مهاجم القادسية عيد الرشيدي أنه لم يطلب التبديل في المباراة، ولكن بالنهاية هذا قرار المدرب خير الدين مضوي وعلي أن أحترمه، مشيرا إلى أنه «متضايق من نفسه» لأنه أراد أن يفرح الجمهور. وقال الرشيدي ان اللاعبين لا يلامون بعد الخسارة فقد بذلوا قصارى جهدهم وكان شغلهم الشاغل إسعاد الجماهير، لأننا «زعلناهم» في الفترة الماضية، لكن نعدهم بأن نفرحهم قدر المستطاع في الدوري.



زايد: مباراة الهدف الواحد: أشار لاعب وسط فريق الكويت فيصل زايد إلى أن مباريات الكؤوس تعتبر في أكثر الأحيان مباراة الهدف الواحد، وبالفعل تمكنا من تسجيل هدف وحافظنا عليه بمجهود جميع اللاعبين، موضحا أن تحضير الفريق لمواجهة النهائي كان أفضل من مباراة الدوري السابقة لأن التعويض فيها صعب جدا.