أحرزت وزارة التربية لقب دوري البولينغ للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي 2021-2022 للسيدات بعد تغلبها على وزارة الكهرباء والماء الذي حل ثانيا فيما جاء وزارة الداخلية ثالثا، في الوقت الذي حقق فيها فريق وزارة الكهرباء والماء لقب منافسات الفردي، بينما حصدت «التربية» المركز الأول في مسابقتي والفرق، كما حققت «التربية» المركز الأول في الترتيب العام للفردي وأيضا في بطولة الأساتذة، بينما ذهب لقب منافسات أعلى شوط لوزارة الكهرباء والماء بينما كان الفريق المثالي من نصيب الهيئة العامة للبيئة.



وتم تتويج الفائزين بالمسابقة من قبل اللجنة العليا المنظمة للدوري وقطاع الرياضة للجميع ممثلة بإدارة الفعاليات الرياضية والشراكات، حيث شدد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم على دور الشباب المهم وانعكاسه الإيجابي على المجتمع.