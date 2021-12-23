تنطلق عصر اليوم الخميس فعاليات كأس الشيخ جابر العبدالله الجابر التي تستمر فعالياتها على مدى 3 أيام متتالية بمشاركة واسعة من رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي في مسابقات رمايات (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م ورماية البندقية 50م ورماية المسدس 25م ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات. وقد أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية، علما انه تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من السبت حتى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تم إجراء القرعة وتوزيع المجموعات لمنافسات أسلحة الرصاص ومنافسات رماية القوس والسهم.



وبهذه المناسبة، قال أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد مسفر الغربه إن اليوم سيشهد بداية التدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، ومن ثم تبدأ في الرابعة والنصف مساء مسابقات رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م لفئة الرجال، على أن تستكمل بقية المسابقات غدا والسبت الذي سيشهد جولات النهائيات لجميع المسابقات وإعلان الفائزين والفائزات.