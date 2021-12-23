أعلن البنك الأهلي الكويتي عن اختتام بطولته السنوية التاسعة لكرة القدم التي أقيمت في ملعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مشرف. وقد شارك في البطولة 8 أكاديميات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، وهي أكاديمية S&A، وأكاديمية أبطال المستقبل، وأكاديمية الصقور، وأكاديمية Captain 23، وأكاديمية Super Kick، وأكاديمية Heroes، وأكاديمية Panther، وأكاديمية Dynamo Kuwait، وقد فازت أكاديمية «S&A» بالمركز الأول، حيث حصل كل عضو من أعضاء الفريق على 60 دينارا، أما المركز الثاني فكان من نصيب أكاديمية «Future Champions» حيث حصل كل عضو من أعضاء الفريق على 40 دينارا. وتهدف بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم لأكاديميات الأطفال إلى تشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الجماعية والحد من انشغالهم بالألعاب الإلكترونية، كما تشجعهم على ممارسة الرياضة في سن مبكرة بالإضافة إلى مشاركة زملائهم في المنافسة الشريفة وخلق روح التعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة. كما تعتبر هذه البطولة جزءا من البرنامج الاجتماعي السنوي للبنك للتواصل مع الشباب من خلال تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي.