أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تعد مشروعا وطنيا تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلبة والطالبات في كل المراحل التعليمية لأنهم نواة بناء المجتمع سواء على المستوى الرياضي أو العلمي.



وقال المقصيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد المدرسي امس للإعلان عن برنامج حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لأنشطة الاتحاد والتي يكشف عنها اليوم برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن الخطة تأتي ضمن اهتمامات الدولة لزيادة الوعي الرياضي في المجتمع، ويؤكد حرص الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية على التعاون مع كل الجهات لإقامة المزيد من الأنشطة لجميع فئات المجتمع لما له من دور مهم وفعال في خدمة المجتمع.



وأشار إلى أن الاتحاد نظم العديد من الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية في عدد من الألعاب ومنها البولينغ وكرة القدم، بينما ستنطلق خلال أيام منافسات كرة اليد، بجانب انطلاق منافسات دوري كرة القدم داخل الصالات للنساء بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وشدد المقصيد على أن الهدف الأهم من انطلاق المشروع هو الاستمرارية وليس فقط إطلاق المهرجانات الرياضية، مؤكدا على ان المشروع يبقى مشروعا وطنيا يساهم في نجاحه الجميع، مضيفا: «القطاع الخاص له دور كبير في دعم ورعاية أنشطة الاتحاد وتنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة والتي تعتبر واضحة المعالم، فخطتنا المستقبلية تمتد الى 5 سنوات، وفي كل عام سيتم التقييم الفني لمعرفة السلبيات والإيجابيات طبقا لمؤشرات علمية حددها القائمين على الاستراتيجية فخطتنا لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال 6 أكاديميات كبداية في كل المحافظات لكل لعبة، بجانب رياض الأطفال».



«الوطني» شريك إستراتيجي



وفي نفس السياق، أكد مدير إدارة الفروع في بنك الكويت الوطني علي الملا ان البنك يفتخر بأن يكون شريكا استراتيجيا وطرفا فاعلا وداعما للمشروع المهم الذي انطلق ليأتي ضمن الفعاليات الرياضية التي تسهم في تنمية الشباب الرياضي.



وأشار إلى أن البنك سيواصل تقديم كل أشكال الدعم للاتحاد الرياضي المدرسي، وذلك لدوره المميز في تدشين هذا المشروع العملاق وما سيشكله من دور فعال ورسالة مميزة ورؤية جيدة، وهذا الدعم يبقى من ضمن أولويات البنك ودوره المجتمعي.



رعاية «زين»



من جانبه، أكد مدير العلاقات الداخلية والخارجية في زين الكويت حمد المصيبيح أن «زين» يشرفها الإعلان عن رعايتها لأنشطة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، الذي يهتم بفئة الشباب والرياضة المدرسية ويشجعهم على تنمية مواهبهم وإبراز طاقتهم الرياضية، مضيفا: «دعم زين يأتي انطلاقا من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت وتحرص دائما على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية، وخاصة التي تستهدف الشباب وتحفزهم على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم».



بينما أشار مدير العمليات في مركز نائل الهزيم د.محمد الهزيم إلى تشجيع المركز للجانب الاجتماعي سواء من الناحية المادية أو المعنوية، مبينا ضرورة تقديم الدعم لهذا المشروع الضخم والمهم والذي يهتم بفئة كبيرة من المجتمع، وهي فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة تقارب 60% من المجتمع.