يعقوب العوضي



انضم حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف في صفوف فاردار المقدوني علي صفر إلى معسكر الأزرق في مونتينيغرو مساء أمس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم أثناء تمثيل فريقه في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، وكانت الفحوصات الطبية قد أشارت إلى احتمالية عدم مشاركة صفر في البطولة نظرا لخضوعه لفترة للعلاج الطبيعي، إلا أنه وبمتابعة الأجهزة الطبية بالنادي والمنتخب الوطني تمكن علي من العودة بزمن قياسي.



من جانبه، أكد صفر أنه يتطلع لتحقيق إنجاز جديد يحسب لكرة اليد الكويتية عبر التأهل إلى نهائيات كأس العالم رغم صعوبة المهمة خاصة في ظل التطور الكبير في اللعبة ككل وفي القارة الصفراء.



وقال إن لدينا مجموعة شابة تحمل على عاتقها الكثير من الطموح كما أنه أكتافها مثقلة بتاريخ ساطع يعتبر الأفضل في المنطقة الخليجية والآسيوية، مطالبا محبي كرة اليد الكويتية بدعم الأزرق في المحطات الرسمية المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين يبذلون قصارى جهودهم للوصول إلى أفضل حالات الاستعداد.



وفي سياق متصل، أكد أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخبنا الوطني أن الجداول الغذائية والتدريبية وضعت بدراسة دقيقة تفاديا لوقوع الإصابات ولكن في بعض الأحيان وعلى الرغم من الإجراءات الاحتياطية تقع الإصابات وعلينا التعامل معها بحذر شديد لعدم تفاقمها وازديادها خاصة في ظل اقتراب البطولات.



القرين يفوز على العيون



كررت سيدات القرين فوزهن على فتيات العيون وبنتيجة 41-10 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة اليد للسيدات والتي أقيمت على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة، ورفع القرين رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي العيون دون نقاط. وبذلك يتساوى القرين مع سيدات سلوى برصيد النقاط مع اعتلاء سلوى لقمة الترتيب بفارق المواجهات.