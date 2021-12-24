وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة الى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، نص السؤال الأول منها على ما يلي:



صدر في 12 يوليو 2018 قانون إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، إلا أنه يُلاحظ عدم تفعيل دور واختصاصات الوكالة إلى اليوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ حددت المادة 4 من القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات طريقة تعيين رئيس الوكالة وطريقة اختيار مجلس الوكالة، وآلية تحديد مكافآتهم، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



أ ـ مرسوم تعيين رئيس الوكالة.



ب ـ قرار مجلس الوزراء في تشكيل مجلس الوكالة.



ج ـ قرار مجلس الوزراء في تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الوكالة.



2 ـ حدد البند 1 من المادة 5 من القانون سالف الذكر اختصاص الوكالة في «إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة والمعتمدة من الوكالة العالمية» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قواعد مكافحة المنشطات المعدة من الوكالة.



3 ـ حدد البند 4 من المادة 5 من القانون سالف الذكر اختصاص الوكالة في «عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية...» فما البرامج التوعوية والتثقيفية التي أعدتها الوكالة في هذا الخصوص؟



4 ـ حدد البند 6 من المادة 5 من القانون سالف الذكر اختصاص الوكالة في «إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية المتعلقة بمكافحة المنشطات»، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع الدراسات والبحوث التي أجرتها الوكالة في هذا الخصوص.



5 ـ بيان لعدد الفحوصات التي أجرتها الوكالة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وذلك وفقا للجدول التالي:



السنة: 2018 - 2019 - 2020 - 2021.



عدد الفحوصات



6 ـ بيان لعدد المخالفات التي رصدتها الوكالة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وذلك وفقا للجدول التالي:



السنة: 2018 - 2019 - 2020 - 2021.



عدد المخالفات المرصودة



7- هل تتضمن الفحوصات التي تجريها الوكالة كشفا لأي نوع من أنواع المخدرات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان عدد حالات تعاطي المخدرات التي رصدتها الهيئة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



تداولت الصحف المحلية بتاريخ 6 أكتوبر 2021 خبرا عن اختفاء قطع أثرية في متحف الكويت الوطني، وقد شكل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب لجنة تحقيق في هذا الأمر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها.



2 ـ هل انتهت لجنة التحقيق من أعمالها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من تقرير اللجنة.



3 ـ ما الشركة المسؤولة عن حراسة متحف الكويت الوطني؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العقد المبرم بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والشركة.



ونص السؤال الثالث على ما يلي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 29 سبتمبر 2021 فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي من الهيئة العامة للشباب في شأن خارطة الطريق لتفعيل مراكز الشباب في جميع محافظات دولة الكويت والمتطلبات اللازمة لإنشاء المراكز الترفيهية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة باتخاذ كل ما من شأنه تنمية وصقل المواهب والمهارات الشبابية والأشخاص ذوي الإعاقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم لمجلس الوزراء.



2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



3 ـ بيان عدد مراكز الشباب في مختلف محافظات دول الكويت، وذلك وفقا للجدول التالي:



المحافظة - عدد مراكز الشباب - المناطق الواقعة فيها.



4 ـ هل توجد أي خطة لدى الهيئة لإنشاء مراكز شباب في المناطق الجديدة (شمال غرب الصليبخات، جابر الأحمد، مدينة صباح الأحمد، جنوب عبدالله المبارك، والمطلاع)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بمواقع هذه المراكز والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.



5 ـ استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 6 أكتوبر 2021 فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي من الهيئة العامة للشباب بشأن خارطة الطريق لتفعيل مراكز الشباب في جميع محافظات دولة الكويت، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم لمجلس الوزراء.



كم نسبة إنجاز مشروع مصفاة الزور؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا لوزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس نص على ما يلي:



نشر مركز التواصل الحكومي يوم الخميس الموافق 9/10/2021 تقريرا حول زيارة رئيس مجلس الوزراء لمشروع مصفاة الزور، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم لرئيس الوزراء في الزيارة التي أجراها للمشروع.



2- كم نسبة إنجاز المشروع؟ وهل يوجد أي تأخير في تنفيذ المشروع وتشغيله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان مدة التأخير وأسبابه.



3- ما المردود البيئي للمشروع؟ وما المردود المالي والاقتصادي له؟ يرجى بيان معدل العائد الداخلي (IRR) الحالي للمشروع مقارنة بالمعدل المستهدف.



4- كم عدد الوظائف التي سيخلقها المشروع؟ وهل أعلن عنها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من إعلان التوظيف.