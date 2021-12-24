وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل خسرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قضية بـ 18.5 مليون دينار لصالح إحدى شركات الاتصالات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب خسارة الحكم؟



2- كم عدد الأحكام النهائية التي خسرتها الهيئة في مواجهة شركات الاتصالات منذ 1/5/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم يبلغ إجمالي الأموال أو الغرامات التي حكم بها ضد الهيئة في التاريخ نفسه؟



3- هل يوجد أي نزاع قانوني بين الهيئة وشركات الاتصالات بشكل عام في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف مفصل يبين فيه اسم كل دعوى وأسبابها -إن وجدت-، والمرحلة القضائية سواء كانت منظورة أو منتهية مع تحديد المبالغ المالية لكل قضية على حدة منذ التاريخ المذكور في البند الثاني حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- يرجى توضيح المهام المكلف بها القسم أو الإدارة القانونية في الهيئة وطبيعة عملها، كما يرجى تزويدي بكشف مفصل يبين فيه منصب كل موظف هناك وجنسيته، وتحديد طريقة شغله للوظيفة وراتبه ومزاياه المالية وعدد سنوات خبرته.



5- ما الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لمحاسبة المتسببين في أخطاء أدت إلى نزاعات قضائية مع شركات الاتصالات سواء كان الخطأ مقصودا أو غير مقصود؟