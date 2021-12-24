سلطان العبدان



طـالب النائب د. حمـد روح الدين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراح الذي قدمه بشأن وضع آلية يتم من خلالها استقدام الأيدي العاملة للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا. وقال روح الدين في تصريح لـ«الأنباء» ان القطاع الخاص يعاني من نقص شديد في العمالة نتيجة جائحة كورونا وما ترتب عليها من قرارات حكومية اتخذت خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ان استمرار مثل هذا الوضع سيؤثر سلبا على أداء المشروعات، حيث يتعذر على أصحاب العمل إعادة عمالتهم الموجودة بالخارج أو استقدام عمالة جديدة لممارسة أنشطتهم التجارية أو الصناعية. واضاف روح الدين انه يجب على الحكومة وضع آلية يتم من خلالها استقدام الأيدي العاملة للقطاع الخاص بحيث يكون هناك حجر لمدة معينة تقدرها الجهات المعنية للقادمين من الخارج، وأن يتحمل أصحاب العمل تكاليف الحجر المؤسسي والتطعيم داخل الكويت بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين داخل الدولة، موضحا ان الآلية يجب ان تناسب وتلائم جميع الظروف المستقبلية من كوارث طبيعية أو أوبئة أوغيرها.