استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بمكتبه في مجلس الأمة الشاعرة والكاتبة والناشطة في مجال ذوي الإعاقة عنود الغنام بمناسبة حصولها على جائزة «المعلمة المميزة» على مستوى مدارس التربية الخاصة.



وقال الشاهين في بيان صادر عن مكتبه إن رعاية ودعم الأشخاص متحدي الإعاقة المميزين في مختلف المجالات على مستوى المجتمع واجب وطني، ومن هذا المنطلق كان استقبالنا للمعلمة المتميزة عنود الغنام، والتي تعد مفخرة نعتز بها ولم تكن الإعاقة البصرية عائقا نحو تحقيقه.



وأثنى على الدعم الذي تقدمه الرئيسة الفخرية لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح لتلك الفئة، معربا عن شكره لجميع القائمين على إدارة مدرسة النور للبنات.



وحضرت اللقاء الرئيسة الفخرية لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين والناشطة بقضايا العمل الإنساني الشيخة سهيلة السالم الصباح، والمعلمة بمدارس التربية الخاصة عنود صباح الغنام، والمدير المساعد بمدرسة النور للطالبات ذوات الإعاقة البصرية ابتسام يوسف العزران، ورئيس مجلس إدارة نادي وربة الرياضي للمعاقين جمال ناصر المشعل.



وفي نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية للنائب والضيوف، وتمنى الشاهين لهم كل التوفيق، مؤكدا دعمه الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل العقبات كافة أمامهم للانخراط في نسيج المجتمع الكويتي.