طالب النائب يوسف فهد الغريب من الجهات الحكومية والسلطات الصحية في البلاد إعطاء أمر فوري بإلغاء البصمة كليا لجميع موظفي الدولة من المواطنين سواء في بداية الدوامات او نهايتها حتى تتضح الرؤية من تلاشي مخاطر المتحور الجديد فيروس أومكيرون.



وبين الغريب في تصريح صحافي ان هناك مخاوف طبية طرأت في بعض البلدان الأوربية والعربية تتحدث عن انتشار الفيروس الجديد ومخاطر تنقله سريعا بين البشر، مما يتطلب اتخاذ الاحترازات الطبية ومنها إلغاء نظام البصمة بشكل مؤقت حتى الانتهاء من هذا الوباء.



ونوه النائب يوسف الغريب الى ان السلطات الصحية في البلاد لم تتوان أبدا لمواجهة وباء كرونا كوفيد-19 قبل سنتين وأعطت أمرا بإلغاء البصمة في مراحل متعددة من تفاقم الوباء آنذاك، مطالبا باتخاذ نفس الاجراءات مع المتحور الجديد.



كما طالب النائب يوسف الغريب من وزير الكهرباء والماء مشعان العتيبي بتسريع تشغيل شبكة المياه في منطقة غرب عبدالله المبارك والتي تأخر موعد تشغيلها لأسباب غير معلومة، موضحا ان هذا التعطيل خلف تذمرا واسعا من أهالي المنطقة الذين ينتظرون السكن في منازلهم.



ولفت النائب يوسف الغريب في تصريح صحافي إلى ضرورة سرعة الانتهاء من ايصال المياه للمنطقة ورفع المعاناة عن الأهالي مما اضطر بعض المواطنين الى تعبئة المياه عبر تناكر مياه، ناهيك عن الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني لأسعار التناكر.



وأشار النائب يوسف الغريب الى ان الشكاوى حول هذا الامر ارتفعت وبازدياد كبير وسط إهمال المسؤولين في الوزارة وعدم التحرك لحل هذا الموضوع الذي يشغل بال الأهالي قاطني منطقة غرب عبدالله المبارك.