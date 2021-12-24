أدى النائبان د. عبد الله الطريجي وناصر الدوسري اليمين القانونية عضوين لدى البرلمان العربي ممثلين عن مجلس الأمة.



وشارك النائب د.عبدالله الطريجي والنائب ناصر الدوسري إلى جانب عضوي البرلمان العربي النائبين د. محمد الحويلة وخالد العتيبي امس في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني مــــن الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي يستضيفهــا مجلــــس النواب الأردني في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمـــان.



وناقشت الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني مــــن الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي يستضيفهــا مجلــــس النواب الأردني في بنود جدول أعمالها تقارير اللجان الدائمة الأربع السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية إضافة إلى تقريري لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامـــة.