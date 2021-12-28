وقع نادى الطموح الكويتى الرياضى مذكرة تفاهم مع مركز العون السعودى تستهدف تعزيز ودعم التعاون المشترك بين الجانبين في كافة البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتبادل وتطوير التجارب الخاصة بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية في المجتمع بالكويت والمملكة العربية السعودية.



وقد وقع المذكرة عن نادى الطموح رئيس مجلس ادارة النادي رحاب بورسلى وعن مركز العون د.مها الجفالي رئيس المركز، حيث صرحت بورسلى بأن المذكرة تأتى في إطار سعى النادي للنهوض والارتقاء بالخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية «كويت جديدة 2035» لتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع من خلال مد جسور التعاون مع الأندية والمراكز والتنظيمات المعنية في داخل الكويت وخارجها.



وأشارت بورسلي إلى أن مركز العون السعودي بجده يعد أحد ابرز المراكز الخليجية المتميزة والنشطة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتهيئتهم للاندماج في المجتمع.



وأوضحت أن مدة المذكرة هي 3 سنوات قابلة للتمديد تضمنت عددا من البنود التي تساعد على التوعية المجتمعية وكيفية تقبل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في المجتمع من خلال تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم هؤلاء الأشخاص وأسرهم في البلدين للمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات والبرامج التأهيلية ودعم توطين المعرفة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي لهم من خلال تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية والمساهمة في أن تكون البرامج المطورة والمشتركة بين الطرفين معيارا للتميز في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأسرهم بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث التي تخدم هذه الفئة ومجالات توفير خدمة ذات جودة عالية.



وأضافت بورسلي أن مذكرة التفاهم حددت آلية التعاون من خلال تبادل الخبرات وإقامة الدورات واللقاءات المشتركة عن جميع البرامج التي يقدمها الطرفان، كما أعربت عن تفاؤلها بالنتائج المترتبة على تفعيل هذه المذكرة في دعم مسيرة العمل الجاد نحو آفاق جديدة للنهوض بكافة أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم.



وجددت بورسلي الشكر لمركز العون بجدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال استضافتهم لنادى الطموح في ماراثون وواكاثون (هيا نمشى معا 2021) الذي أقيم مؤخرا بالمملكة.