عبدالعزيز جاسم



أعربت جماهير القادسية عن غضبها من مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والنتائج الأخيرة بالدوري الممتاز، وذلك بعد الهزيمة من السالمية أول من أمس 2-3 بالجولة السادسة من دوري «stc» الممتاز، وهي الخسارة الثانية للأصفر في أقل من أسبوع، إثر خسارته لقب كأس سمو الأمير أمام فريق الكويت.



والتفت الجماهير حول الرئيس السابق للنادي الشيخ طلال الفهد مطالبة برحيل مجلس الإدارة وعودة فواز الحساوي للنادي من جديد، كما طالبت برحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة الجزائري خير الدين مضوي والتعاقد مع محترفين جدد بدلا من الموجودين حاليا، داعين إلى اعتصام بالنادي للتعبير عن عدم رضاهم وجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية طارئة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.