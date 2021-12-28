انطلقت في أربيل امس الأول بطولة العرب لرفع الأثقال للرجال والنساء بمشاركة عشرة منتخبات بينها الكويت.



وقال الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية هيثم عبدالحميد إن بطولة العرب كان من المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 16 منتخبا عربيا، لكن تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) أدى إلى تقليص العدد إلى عشرة منتخبات، معتبرا ان انطلاق البطولة في العراق «نجاحا إداريا وتنظيميا مضافا للرياضة العراقية وومضة مشرقة في تاريخ رياضة رفع الأثقال في العراق»، ومعربا عن أمله باستمرار استضافة العراق للمنافسات العربية القارية والدولية.



وتوقع عبدالحميد أن تشهد البطولة التي ستستمر منافساتها على مدى ثمانية أيام تألقا كبيرا لأبطال العرب والعراق «وهم يتنافسون على ارتقاء منصة الأوسمة». وحضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بالإضافة لرؤساء الوفود العربية المشاركة.



وكان منتخب الكويت لرفع الاثقال قد أقام معسكرا تدريبيا بالقاهرة مؤخرا استعدادا لخوض منافسات بطولة العرب التي تستضيفها أربيل، وقال أمين السر العام للاتحاد الكويتي لرفع الاثقال مسيلم العدواني إن الاتحاد بدأ قبل مدة الإعداد للبطولة من خلال حصص تدريبية استعدادا لخوض منافسات البطولة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب عازمون على المنافسة بقوة على لقب البطولة وإحراز مراكز متقدمة لاسيما أنها البطولة الأولى للمنتخب منذ آخر مشاركة له عام 2019 بعد توقف البطولات بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).