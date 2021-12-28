أسامة المنصور



ناشد متسابق الراليات الكويتي إبراهيم المضاحكة الهيئة العامة للرياضة بسرعة تبني فكرة إنشاء اتحاد السيارات والدراجات وفق اللوائح والنظم المتبعة في سائر الاتحادات.



واكد المضاحكة عبر «الأنباء» أن الوقت قد حان لتنفيذ هذه المقترح الذي يلقى ترحيبا كبيرا من أغلب المهتمين برياضة السيارات والدراجات الآلية، مضيفا: «باتت الظروف ملائمة حاليا لوضع حجر الأساس لهذا الاتحاد الذي طال انتظاره والذي من المؤكد أنه سيخدم مستقبل الرياضة والرياضيين بالكويت، بل إنه سيمكن الشباب الرياضي المعني برياضة السيارات والدراجات من إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار التي ستتكاتف في إطار شراكات مثمرة بين أندية السيارات والدراجات».



وبين في الوقت ذاته أنه على ثقة بأن الجهود التي ستقوم بها الأندية المعنية سوف تتضافر تحت سقف الاتحاد ما يمنح فرصة للتفاعل مع أفكار الشباب الرياضي الممارس لرياضة السيارات والدراجات، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وغيره من المجالات وبالتالي فهي قادرة على إدارة دفة الاتحاد إداريا وفنيا نحو مستقبل مشرق باسم الكويت، كما انه سيكون كفيلا بتوحيد الجهود التي تبذل من الأندية تجاه الرياضة من خلال وضع إستراتيجية لإدارة الرياضة وفق ما تسمح به اللوائح والأنظمة المعتمدة لهذا الشأن.