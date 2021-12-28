هادي العنزي



أشاد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بأداء لاعبي السماوي بعد الفوز على القادسية 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري stc للدرجة الممتازة أول من امس، مضيفا أن الفريقين سعيا إلى الفوز للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، وقد قدم السماوي أداء متكاملا وتمكن بفضل حرص لاعبيه من الظفر بنقاط المباراة الثلاث، ونأمل الاستمرار على هذا المنوال في المباريات المقبلة، مشيدا بدور المدرب القدير محمد إبراهيم وقدرته العالية على التفاعل الإيجابي مع مجريات المباراة الصعبة، ما مكنه من تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وأشار تركي اليوسف إلى أن السالمية بات قريبا من التعاقد مع المهاجم الايفواري جمعة سعيد، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني، ويتوقع أن يتم إبرام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجاوز سعيد للكشف الطبي. من جانبه، أكد المدرب الوطني محمد إبراهيم أن السالمية عاد بطلا، بعدما أثبت علو كعبه، وقدرته على تحقيق أفضل النتائج مع أبرز المرشحين للظفر بلقب الدوري، مضيفا أن المواجهة جاءت كبيرة كما توقعنا، و«هاردلك» للقادسية وجماهيره، ومبروك للسماوي، لقد كانت الخسارة قريبة لفريقنا، رغم أننا كنا الأفضل استحواذا وفعالية، ولكن سجل في مرمانا هدفين، كادا يكونان سببا للخسارة، وسيكون هذا درسا نتعلم منه في المواجهات المقبلة. وأشاد ابراهيم بالروح العالية للاعبي السماوي، والعودة للمواجهة بتسجيل هدفي التعادل والفوز في وقت حاسم، ما يدل على الإصرار والعزيمة والثقة بالنفس التي يتحلى بها جميع اللاعبين، وقال: «السالمية لا يبحث عن تحقيق فوز في مباراة واحدة، بل يسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في السنوات المقبلة».