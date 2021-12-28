يعقوب العوضي



أقام ديوان أمان حفل استقبال لأسطورة كرة القدم الكويتية فتحي كميل بعد عودته من رحلة علاج تكللت بالنجاح، كما كان مقررا أن يستقبل الديوان الإعلامي خالد الحربان لنفس السبب إلا أن ظروفه حالت دون تواجده في حفل التكريم.



وشهد الحفل حضور كوكبة من أساطير الكرة الكويتية ومنهم جاسم يعقوب، عبدالعزيز العنبري، نعيم سعد، محمد كرم، مؤيد الحداد، عبدالله معيوف، عبدالرضا عباس، سعد الحوطي، وأصدقاء النجم فتحي كميل إلى جانب حضور عبدالعزيز الحساوي ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقا اللواء متقاعد فيصل الجزاف والفريق متقاعد عبدالله الفارس والفريق متقاعد فيصل الصولة ومحمود بوشهري واحمد الكليب ود.رشيد الحمد وعبدالرزاق معرفي. وقام الإعلامي محمد المسند بإلقاء كلمة ترحيبية للضيوف، مشيدا بالتجمع الرياضي الغفير والذي شهد الشكر والعرفان للنجوم السابقين.



كما ألقى الحوطي كلمة قال خلالها: «سعيد بالتواصل الرياضي في ديوان أمان والذي لطالما كان من أول الداعمين للرياضة الكويتية». وأثنى على خطوة الجمع بين الرياضيين في هذا الحدث الاستثنائي وتوجه بالثناء والشكر لكل من حضر.



بدوره، أثنى فيصل الجزاف على مبادرة ديوان أمان في استقبال النجمين، متمنيا لهما الشفاء العاجل والنهوض من الوعكة الصحية، مشيدا بالدور الكبير الذي قدماه في دعم الرياضة الكويتية ممثلا في الإنجازات التي حققها فتحي سابقا والدعم الإعلامي الذي كان يمثله الحربان في تعليقه على المباريات المختلفة، كما أثنى على صلاح أمان وعماد أمان وعلى عائلة أمان بالكامل لما تقدمه من دعم للرياضة الكويتية. وفي إطار متصل، أكد صلاح أمان في كلمته أن الرياضة الكويتية لطالما أنجبت مواهب كثيرة، مشيدا بعطاء كميل والحربان الكبير، مؤكدا أن استقبالهما يعتبر عرفانا وتقديرا وشكرا لما قدموه للرياضة الكويتية. وأكد أمان على ضرورة دعم الرياضة الكويتية داخل الملعب وخارجه، مشيرا إلى أن حب الكرة الكويتية لا يقتصر على المستطيل الأخضر بل يتعداه إلى خارجها. وقبل الختام، قدم صلاح أمان وعماد أمان درعا تذكارية للنجم فتحي كميل تعبيرا وعرفانا لما قام به في مسيرته مع النادي والمنتخب الوطني سابقا، كما قاما بعرض لأهم لقطات الأسطورة في مسيرته وأيضا أبرز المحطات التي مر بها، كما استعرضا مسيرة الإعلامي خالد الحربان وأبرز ما قدمه في مسيرته في الرياضة الكويتية.