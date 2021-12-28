عاد ماكس فيرستابن إلى سباق ريد بول للتكنولوجيا وحصل على ممر شرفي من الفريق بأكمله، حيث أطلق الموظفون المشاعل البرتقالية على طول برادبورن درايف عندما وصل ماكس إلى الموقع، فعند وصوله إلى سيارة هوندا إن إس إكس البرتقالية، استقبل الموظفون في الحرم الجامعي بطل العالم لسائقي الفورمولا 1 لعام 2021 الذين اصطفوا على جانبي الطريق للترحيب بعودة ماكس إلى ميلتون كينز.



حين وصل ماكس إلى مدخل غرفة الجوائز، قفز من NSX واحتضنه كريستيان هورنر وأدريان نيوي. لكن ذلك لم يكن نهاية يومه، بعد ذلك استقبله الفريق وRB16B. بما أن تشيكو لا يزال في أبوظبي للاختبار، تم تمثيله بقطع من الحجم الطبيعي في صورة الفريق.



كان موسم 2021 واحدا من أكثر المواسم إقناعا في السنوات الأخيرة، وستحول إكسون موبيل اهتمامها الآن إلى 2022 لدعم معركة سباق ريد بول هوندا في ترتيب السائقين والصانعين.



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