وضع نادي ميلان، خطة بديلة لتعويض نجمه الدنماركي سيمون كايير، الذي تعرض لإصابة في الركبة، وسيغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم. ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن خطة ميلان الأساسية لدعم الفريق بمدافع جديد، لا تزال تذهب إلى ضم البرازيلي جليسون بريمر من تورينو أو الهولندي سفين بوتمان من ليل.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الخيارات الأولى لتعويض كايير باهظة الثمن، كما يواجه ميلان، صعوبة في إقناع الأندية بالتخلي عن اللاعبين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأوضح أن ميلان يجهز خطة بديلة، ويعد أبرزها التعاقد مع الكولومبي جون لوكومي، مدافع جينك، صاحب الـ 23 عاما. وذكر «كالتشيو ميركاتو» أن لوكومي يستطيع اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، كما أن عقده ينتهي مع جينك في صيف 2023.



ويحتل ميلان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف إنتر صاحب الصدارة.