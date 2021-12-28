أبدى مدرب ليستر بريندان رودجرز، سعادته بالروح التي أظهرها لاعبوه، رغم الخسارة الثقيلة 3-6 أمام مضيفه مان سيتي. وقال عقب المباراة، التي شهدت غياب مجموعة من لاعبي ليستر بسبب الإصابة، «لقد شاركنا في الهجوم خلال الشوط الأول ولم تعكس نتيجته ما جرى به».



وأضاف رودجرز «قاموا بتسع تسديدات بينما سددنا ثمانية، لكننا كنا متأخرين 0-4 وبقينا في موقف صعب».



وأوضح «أجرينا تبديلا وتحدينا اللاعبين، وقلنا إننا بحاجة لمحاولة الفوز في الشوط الثاني وإظهار العقلية والشخصية في الفريق». وتابع «قلنا إننا فريق لا ينهار مطلقا على الصعيدين الذهني والجسدي، وسيكون هذا أمرا سهلا، لكن اللاعبين أظهروا روحا لا تصدق ولعبوا كرة قدم رائعة للوصول بالنتيجة إلى 3-4 حتى بعدما كنا متأخرين 3-5، سنحت فرصتان محققتان لنا». وشدد رودجرز «لقد كان طلبا ضخما ونحن نواجه حامل لقب المسابقة، الذي كان لديه أسبوع من دون مباريات للاستعداد ولم يكن لديه الكثير من اللاعبين الغائبين، لكن لاعبينا استغلوا ذلك وكنت فخورا بهم».