أعلن لاعب التنس الروسي اندريه روبليف المصنف الخامس عالميا، إصابته بفيروس كوفيد-19، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 يناير المقبل في دائرة الخطر.



وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على تويتر «أنا حاليا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية».



وأضاف «لقد دخلت في حجر صحي واحترم كل البروتوكولات تحت إشراف الأطباء». وتابع روبليف «لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس أيه تي بي وبطولة أستراليا المفتوحة (17-30 يناير). أحتاج الآن إلى التعافي ولن أتوجه إلى ملبورن إلا عندما يكون الوضع آمنا للجميع». وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 14 عالميا،، إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد وصوله إلى سيدني، حيث ستقام كأس «أيه تي بي».