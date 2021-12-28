قال بير ميرتساكر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل، إنه يعتقد أن المنتخب الإنجليزي يمكنه إحراز لقب كبير آخر على الأقل في المستقبل القريب، ويرى أن كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) تمثل أفضل فرصة لذلك.



ولم يتوج المنتخب الإنجليزي بأي لقب منذ كأس العالم 1966 لكنه وصل إلى المربع الذهبي في مونديال 2018 كما وصل إلى نهائي يورو 2020 التي أقيمت هذا العام. وتوج ميرتساكر، قائد أرسنال السابق والذي يدير حاليا أكاديمية النادي، مع المنتخب الألماني بمونديال 2014 وقال إن المنتخب الإنجليزي يمر حاليا بتطور مشابه. وقال ميرتساكر: «دائما ما كنا قريبين بين عامي 2006 و2014، كنا نحتل المركز الثاني أو الثالث في البطولات. والمنتخب الإنجليزي يمر بالأمر نفسه في الوقت الحالي».



وأضاف: «لكنه سيعتلي العرش في يوم ما. لا مفر من هذا، في ظل ما يضمه من عدد جيد من اللاعبين البارزين».



وقال ميرتساكر إن كأس العالم 2022 تأتي على الأرجح في وقت مبكر على إمكانية تحقيق ذلك، مضيفا: «أعتقد أن يورو (2024 المقررة في ألمانيا) تمثل الفرصة الأبرز لإنجلترا».



وعن فرص المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني هانز فليك الذي أعاد تشكيل الفريق، يرى ميرتساكر أن الفرصة في «يورو 2024» تعد أقوى منها في كأس العالم.



وقال ميرتساكر: «في الوقت الحالي لا يمكن للفريق الحكم على ما وصل إليه. سنذهب إلى كأس العالم في قطر ولدينا العديد من علامات الاستفهام. يجب أن يكون هدفنا هو بناء فريق يمكنه الوصول على الأقل إلى المربع الذهبي في يورو 2024».