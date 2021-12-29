دلال العياف



شكر الفنان العراقي الشاب محمود التركي الجمهور على تحقيق أغنيته المنفردة «اشمك» لرقم قياسي جديد، متخطية الـ 100 مليون مشاهدة، وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: «بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات، 100 مليون شكرا من القلوب، والقادم بوجودكم أفضل»، مؤكدا سعادته بالأغنية التي قام بتلحينها بنفسه، بعد أن اختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت إشراف عام وإدارة أعمال محمود التركي، الموسيقي صفاء غريب.



من جهة أخرى، وصلت الأغنية الرومانسية «الدويتو» التي قدمها محمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان «بين قوسين» أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 من طرحها عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب»، والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع وماسترينغ محب الراوي. وكان محمود التركي قد أحيا حفلا غنائيا في «فيستفال ارينا دبي» 24 الجاري، شاركه فيه الفنانة العراقية رحمة رياض و«دي جي» أصيل، حضرها عدد كبير من الجمهور الذي احتفل معه بـ 100 مليون مشاهدة لأغنية «اشمك» والذين قاموا بغنائها كاملة دون توقف خلال الحفل الذي تضمن غناء مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.