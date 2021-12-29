عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة عبير أحمد أنها تحاول الاستفادة دائما من كل تجربة تمر بها وتنقل خبراتها الى أولادها ليستطيعوا مواجهة مصاعب الحياة، وقالت: أنا سيدة قوية، ومع كل تجربة أمرّ بها اكتشف أنني أقوى وأصلب من قبل، وأنني قادرة على الوقوف من جديد و«مو محتاجة أحد»، وأي شي يصير معي بالدنيا حتى لو خرجت منه «مهزومة» أنقله لـ «عيالي» ليستفيدوا.



وتابعت: لم اكن افهم الحياة، كنت في الماضي حساسة «من كثر ما أخذت طراقات فوق راسي»، واقع في أخطاء، أما الآن فقد تغير تفكيري تماما، مستدركة: عشت ظروفا قاسية، لكنني ربيت أولادي بالعكس، وأعطيتهم الحرية مع تدخلي الى حد معين لكي أصحح لهم بعض المفاهيم، وجعلتهم يختارون دراستهم بأنفسهم حتى يتحملوا نتيجة قراراتهم.



وتذكرت عبير فترة مرضها، وقالت خلال استضافتها في برنامج «بصراحة مع»: شفت الموت بعيني، وكان بيني وبين الموت شعرة، لم أكن أفكر إلا بـ «عيالي»، كنت خايفة عليهم اكثر من نفسي، مؤكدة أن لديها عقدة من بعض الرجال بعد مرورها بتجربة زواج غير ناجحة، وأوضحت: المرأة من وجهة نظري «شايلة» أغلب المسؤوليات، تشتغل، وتربي العيال، وتوصل المدارس، وتنظف، وتهتم بزوجها وهو يخونها و«عيونه زايغة»، وتمنت لو أن عقد الزواج تكون فيه بنود واضحة نفس التي توجد في عقود الأعمال الدرامية لضمان حياة مستقرة بين الزوجين، كاشفة في سياق آخر عن أنها تقرأ أكثر من نص لرمضان المقبل، وتعجبها شخصية غريبة ومركبة، بجانب مسلسل تراثي.