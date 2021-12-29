مفرح الشمري



أعلن الممثل الإماراتي القدير حبيب غلوم عن انضمام الفنان الكبير سعد الفرج إلى فريق عمل مسلسل «الزقوم» الذي كتبه اسماعيل عبدالله ويخرجه أحمد يعقوب المقلة، وذلك في تصريح خاص لـ«الأنباء».



وكان الفنان سعد قد تواجد في مقر شركة «سبوت لايت» للإنتاج الفني المنتجة لمسلسل الزقوم، للتعاقد على العمل، والتقاط الصور التذكارية، ونشرت له صور عدة منها صورة مع الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وأخرى مع مخرج العمل أحمد المقلة.



وانضمام الفنان القدير سعد الفرج، إلى نجوم وأبطال مسلسل «الزقوم»، يعتبر مكسبا كبيرا لهذا المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ويجمع بين الممثل الإماراتي حبيب غلوم، وزوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين بعد غياب طويل حيث كان آخر عمل جمعهما هو مسلسل «خيانة وطن».



وأكدت الشركة المنتجة ان العمل سينطلق تصويره الجمعة المقبلة في مملكة البحرين، وهو يناقش عدة قضايا اجتماعية، بمشاركة عدد من نجوم الفن في الخليج ومنهم قحطان القحطان وسعاد علي وفاطمة الحوسني ومرعي الحليان واميرة محمد وعبدالله ملك وجيني إسبر وزينب غازي وجمعان الرويعي وآخرون.