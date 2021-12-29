مفرح الشمري



شارك الفريق الفني الإذاعي المبتعث من قبل قطاع شؤون الإذاعة بوزارة الإعلام في التغطية الإعلامية الخاصة بجناح الكويت في معرض إكسبو دبي 2020، ضمن مهمة عمل قام بها الإعلامي يوسف جوهر ومراقب مكتبة التسجيلات العربية أحمد الفضلي، وقد تمثلت في تقديم رسائل يومية للعديد من برامج البث المباشر بإذاعة الكويت طوال فترة تواجدهم بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



حول تلك الرحلة ومهمة العمل قال الإعلامي يوسف جوهر رئيس قسم البرامج التنموية بإدارة التنمية المجتمعية لـ«الأنباء»: أن التغطية تزامنت مع فعاليات جناح الكويت في معرض إكسبو دبي 2020 بتغطية أنشطة وفعاليات الجناح والوفود الكويتية المشاركة من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام بالتعاون مع مدير الجناح د.بدر العنزي ضمن رسائل هاتفية يومية مباشرة لبرامج محطات الإذاعة الكويتية مثل مراحب والكويت في أسبوع والثاني عالخط وتوه النهار، إلي جانب إعداد سبعة رسائل تسجيلية لبرنامجي مساء الخير ياكويت وشبكة المراسلين بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد راشد الفندي.



كما أشار الإعلامي يوسف جوهر إلى أنه تواصل خلال فترة زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020 مع باقة من الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تبادل الخبرات المهنية ضمن زيارة شبكة أبوظبي للإعلام وإذاعة إمارات إف إم في إمارة أبوظبي والالتقاء بمدير الإذاعات العربية يعقوب الروسي، ومدير الإنتاج لإذاعة أبوظبي خالد الشامسي، ومدير إدارة الإنتاج لإذاعة إمارات إف إم وليد سراب، ولقاء العديد من الزملاء الإعلاميين على رأسهم الزميل القدير أحمد المجيني ونخبة من المهنيين في مجال التقديم البرامجي.



وفي سياق الزيارة أيضا أكد الإعلامي يوسف جوهر أنه اقتنص فرصة وجوده مع زميله أحمد الفضلي في إمارة دبي لتكثيف الزيارات الميدانية حيث قاما بزيارة مركز أخبار دبي وقناة سما دبي وقناة دبي الفضائية وقناة نور دبي التلفزيونية وقناة دبي one بإشراف ريم المري مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمركز أخبار دبي، إلى جانب زيارة استوديو إكسبو دبي 2020 الإذاعي واذاعة دبي إف إم، واذاعة نور دبي بمقر مؤسسة دبي للإعلام بصحبة مدير إذاعة دبي إف إم بالتكليف ومراقب البرامج الإذاعية إبراهيم أستاذي ومديرة التخطيط البرامجي لقناة نور دبي التلفزيونية سلامة السويدي، ومبرمج إذاعة إكسبو 2020 وإذاعة دبي إف إم منى الحوسني، ومراقب برامج إذاعة نور دبي أحمد الكتبي، مؤكدا تقدير الزملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل إجراءات تلك الزيارات والارتقاء بجوانب تبادل الخبرات الإعلامية والمهنية بدول مجلس التعاون الخليجي.