أحمد الفضلي



انتهى الفنان محمد العجيمي من تصوير آخر مشاهده الخاصة بأحدث اعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «ممنوع السكوت» الذي صور في الكويت وشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الأيام القادمة.



بدوره، أعرب العجيمي عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم نجوما كبارا على مستوى الدراما الكويتية والخليجية أبرزهم الفنان عبدالرحمن العقل والفنانة باسمة حمادة واسماعيل الراشد وعبدالله الفريح وسلمان المرزوق وعبدالله هيثم وعدد من النجوم الشباب، موضحا ان المسلسل يحمل الطابع الدرامي الاجتماعي وتتمحور احداثه حول صراع اجتماعي يجمع اشقاء يسعون على امتداد ثلاثين حلقة الى حصد الأموال لتصل الأمور لتسجيل جريمة قتل بحق أحدهم والعمل من انتاج مركز النايف للإنتاج الفني، ومن إخراج سيف الدين العيساوي.



وفيما يتعلق ببقية أعماله، ذكر العجيمي انه ينتظر عرض الفيلم الكوميدي «بوعقاب عايش» الذي انتهى من تصويرة مؤخرا بمشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا، مشيرا الى ان العمل يعمل الطابع الكوميدي الاجتماعي ويحتوي على العديد من الاحداث الخاصة بحياة بطل الفيلم «بوعقاب» وتدور الأحداث بقالب كوميدي اجتماعي.