دعاء خطاب



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ما بين دوام صحة واستقرار ونجاح وأمان، طموحات كبيرة وأمنيات كثيرة، يتمناها فنانون ونجوم مصر، وينتظرون بدء العام الجديد لتحقيقها، بعد أن أسدل ستار عام 2021، بكل ما مر فيه من آمال وآلام وانتصارات وإخفاقات للبشرية جمعاء في المجالات المختلفة.



«الأنباء» استقبلت العام الجديد 2022 مع نجوم الفن في مصر لنعرف منهم كيف مر عام 2021 عليهم، وكيف أثر فيهم، واستعداداتهم لاستقبال العام الجديد وآمالهم ورسائلهم لجمهورهم..



التفاصيل في السطور التالية:



في البداية، وجه الفنان إيساف رسالة إلى 2021، قائلًا: «طول ما إحنا موجودين يبقى الحمد لله»، وأشكر الله على أننا بصحة وستر، وهذا الشيء الأهم بالنسبة لي، وفي عام 2022 أقول «تفاءلوا بالخير تجدوه» وبإذن الله القادم أفضل.



كما تمنى الفنان حسام داغر أن يكون العام الجديد أفضل من جميع الأعوام التي سبقته، وقال: أتمنى للجميع أن يحققوا أمنياتهم، كما أتمنى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، وتعود الحياة الى طبيعتها مرة أخرى، وتعود حركة السفر بين الدول مرة أخرى.



وأضاف: أتوجه من خلالكم بالتحية للجمهور الكويتي لأنني من مواليد الكويت، كما أنني من عشاق هذا البلد العظيم ومن قراء جريدة «الأنباء» الغراء.



وتمنى أيضا الفنان خالد سرحان أن يزيد الإنتاج، وأن تستمر مصر في التقدم، وتكون في المقدمة بالنسبة للفن العربي.



من جانبها، أعربت الإعلامية فرح علي عن أمنياتها للعام الجديد، قائلة: أمنيتي أن الناس تكون سعيدة وتستمتع بحياتها، وإن شاء الله يكون عاما كله خير وفرح وسعادة على الجميع.



اما الموزع والملحن أحمد إبراهيم فلفت إلى أن الشيء المهم بالنسبة له في العام 2021، كان هو التعاون مع الفنان عمرو دياب، حيث انه أنجز بعض الأغاني المميزة معه، مثل «الدنيا بترقص»، و«اتقل» وغيرها.