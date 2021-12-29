وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التعليم العالي استفسر فيه عن الآتي:



1 ـ متى تم استحداث قسم علوم اضطرابات التواصل بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت وما طبيعة الدراسة فيه؟ مع تزويدي بقرار اعتماد استحداث القسم والمذكرة والدراسة التي تم على ضوئها اعتماد ذلك؟



2 ـ ما مخرجات ومجالات العمل لخريجي القسم من الطلبة والطالبات؟



3 ـ يرجى تزويدي بمضمون المنهج العلمي المتبع بالدراسة في القسم؟



4 ـ كم بلغ عدد الخريجين من القسم المذكور منذ استحداثه؟ وكم عدد المقيدين فيه والمستمرين في الدراسة؟



5 ـ هل يوجد كادر وظيفي معمول به للخريجين معتمد في ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بنسخة منه.



6 ـ كم يبلغ عدد معيدي البعثة الذين تم ابتعاثهم للقسم العلمي المذكور خلال السنوات السابقة خارج البلاد؟ وكم عدد من اتموا حصولهم على شهادة الماجستير والدكتوراه وعدد من تم تعيينهم أعضاء هيئة تدريسية في القسم؟



7 ـ ما مدى صحة موافقة لجنة الشؤون العلمية بجامعة الكويت على انشاء قسم علاج النطق والسمع بكلية العلوم الطبية المساعدة مع تزويدنا بمحضر موافقة اللجنة؟



8 ـ ما مدى تطابق القسم القائم بكلية العلوم الحياتية في تحقيق اهدافه نحو توفير المخرجات وفق المنهج التعليمي المقرر مع القسم المزمع استحداثه؟



9 ـ ما مدى اختلاف طبيعة عمل الخريجين من القسم القائم مع ما هو مزمع استحداثه؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تداخل في طبيعة الاختصاصات وتشابه في طبيعة العمل مع اختلاف المنهج التعليمي؟



10 ـ هل تمت دراسة استحداث أي قسم مشابه دراسة مستفيضة واستشارة المختصين بمشاركة القائمين على القسم القائم حاليا؟



11 ـ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية العلمية للمختصين ممن تمت استشارتهم او كلفوا بالإعداد لاستحداث قسم مشابه في المنهج التعليمي أو يحقق ذات الغايات من طبيعة العمل للخريجين. قدم النائب أسامة المناور اقتراحا برغبة في شأن إطلاق اسم المغفور له عبدالله تيفوني على أحد الطرق الرئيسية في منطقة كيفان، جاء في مقدمته ما يلي:



نظرا لما قام به المغفور له بإذن الله العم عبدالله عبدالقادر تيفوني أحد رجالات الكويت الذين عاصروا نهضتها وساهموا في تدعيم العمل الشعبي والوطني وكان من أوائل من عملوا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وفي النادي البحري وكان مهتما بتراث الكويت، إضافة إلى دوره البارز في مقاومة الاحتلال العراقي الغاشم وشد عزم المواطنين في مواجهة جنود الاحتلال، وقيامه بمهمة إنقاذ الحيوانات والمحافظة عليها في حديقة الحيوان خلال تلك الفترة غير آبه بممارسة قوات الاحتلال العراقية.

كما كان رحمه الله أحد رجالات منطقة كيفان ومختارا للمنطقة متواصلا مع الجميع ساعيا للاهتمام في المنطقة، وقد عرفه الجميع بحب الخير ودماثة الخلق، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إطلاق اسم المغفور له بإذن الله عبدالله عبدالقادر تيفوني على أحد الطرق الرئيسية في منطقة كيفان.