قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة بتعديل لائحة البعثات الداخلية وإضافة بعثات الماجستير للطلبة الخريجين من الجامعات الخاصة في الكويت.ونص الاقتراح على ما يلي:



يعاني الطلبة الدارسون في الجامعات الخاصة في الكويت من مشكلة تكمن في عدم السماح لهم بالتقدم إلى بعثات الماجستير عن طريق وزارة التعليم العالي، كما أن هناك العديد من الطلبة يطالبون بالتسهيل لهم في هذا المجال لإكمال دراستهم العليا وخدمة البلاد.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إضافة بعثات الماجستير للطلبة الخريجين من الجامعات الخاصة في الكويت من خلال تعديل اللائحة بشأن البعثات الداخلية.