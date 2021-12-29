رشيد الفعم



أكد النائب د. خالد العنزي ضرورة الموافقة على اقتراحه بشأن تمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من ضم مدد خدمة اعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ 50 عاما.

وقال العنزي في تصريح لـ«الأنباء» ان هناك العديد من التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية وآخرها تمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من التقاعد المبكر، وضم مدد اشتراك اعتبارية للفئة نفسها مع ضم مدد خدمة اعتبارية أثناء خدمتهم لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو لزيادته.

واضاف ان تلك التعديلات أقرت أو صدرت بها قرارات من دون أن يكون للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الاستفادة من كلا النظامين (التقاعد المبكر، ضم مدد اعتبارية) ويلزم لاستحقاقهم المعاش التقاعدي إما بلوغ سن 60 سنة وإما بلوغ سن 55 سنة بشرط توقف المؤمن عليه من مزاولة نشاطه.

وزاد العنزي: نظرا لعدم استفادة الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية قدمت هذا الاقتراح وأطالب اللجان المختصة والمجلس والحكومة مجتمعين بضرورة إقراره.