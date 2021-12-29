وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير الإعلام والثقافة، بشأن وكالة الأنباء الكويتية، واستغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية لبناء مجمع تجاري. ونص السؤال الأول على ما يلي:



صدر المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وجاء في نص المادة (3) من القانون «الغرض من إنشاء (الوكالة) تجميع الأخبار والمواد الإخبارية من أجل عرض الحقائق، وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة غير المتحيزة».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على «مركز الوكالة مدينة الكويت ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو تعتمد مراسلين لها داخل الكويت وخارجها» لذا يرجى بيان التالي:



أ- كم عدد المكاتب الخارجية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في هذه الوكالة؟



ب- هل هناك أي اشتراطات أو ضوابط للموظفين المنتدبين في هذه المكاتب؟ وهل تشترط الوكالة على هؤلاء الموظفين إجادة التحدث بلغات أخرى؟



2- أشارت المادة (3) من قانون إنشاء الوكالة على ضرورة «عدم التحيز»، لذا يرجى بيان التالي:



أ- ما سبب انحياز الوكالة في نقل الأخبار للسلطة التنفيذية (الحكومة) عن أخبار السلطة التشريعية (مجلس الأمة)؟



ب- ما سبب عدم تغطية الوكالة لتصريحات وأعمال أعضاء مجلس الأمة.



3- نصت المادة (4) على اختصاص الوكالة في «استقاء وجمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليقات وكتابة المقالات وإعداد الدراسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجارية الداخلية والخارجية» فيرجى بيان التالي:



أ- من هم كتاب المقال المعتمدون في وكالة الأنباء الكويتية؟



ب- يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع الدراسات والأبحاث والبيانات التي أعدتها الوكالة خلال السنوات الخمس الماضية.



4- نصت المادة (4) على اختصاص الوكالة في «توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق الأسس التي يقرها مجلس الإدارة» فيرجى بيان التالي:



أ- ما الأسس والضوابط التي وضعها مجلس إدارة الوكالة في توزيع ونشر الأخبار؟



ب- يرجى تزويدي بجميع حسابات وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على منصات التواصل الاجتماعي.



ت- هل هناك أي تعاون بين وكالة الأنباء الكويتية ومركز التواصل الحكومي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من مذكرات التفاهم المبرمة بين الوكالة والمركز.



5- أتاحت المادة (5) من القانون رقم 70/1976 للوكالة التعاقد لإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، فيرجى بيان التعاقدات المبرمة حاليا من الوكالة لتحقيق الغرض من إنشائها.



6- حددت المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لذا يرجى بيان التالي:



أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي لوكالة الأنباء الكويتية وسيرهم الذاتية.



ب- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من مراسيم تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة.



ت- هل انتهت مدة المجلس الحالي للوكالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السبب في عدم تعيين مجلس جديد؟



7- منحت المادة (7) من قانون إنشاء الوكالة مجلس الإدارة سلطة إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، لذا يرجى بيان التالي:



أ- الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).



ب- سلم الرواتب المعتمد من مجلس الإدارة.



8- نظمت المادة (9) من قانون إنشاء الوكالة طريقة تعيين المدير العام، لذا يرجى بيان التالي:



أ- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من مرسوم تعيين مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الحالي وسيرته الذاتية.



ب- هل انتهت مدة المدير العام الحالي للوكالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب عدم تعيين مدير عام جديد؟



ت- أناطت المادة (4) من اللائحة الداخلية للوكالة مهمة إعداد تقرير سنوي عن أوجه نشاط الوكالة للمدير العام ويقدم التقرير لمجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من آخر 5 تقارير سنوية للوكالة.



9- حددت المواد (12،13،14) من قانون إنشاء الوكالة الشؤون المالية للوكالة، لذا يرجى بيان التالي:



أ- إجمالي إيرادات ومصروفات الوكالة في السنوات المالية العشر الماضية بناء على الحساب الختامي.



ب- حصر جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة مقابل رسوم أو اشتراكات مدفوعة.



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



أصدرت الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبناء على ذلك طرح الاتحاد الكويتي لكرة القدم مزايدة علنية لاستغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية لبناء مجمع تجاري.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل استأنست الهيئة برأي (وزارة المالية - قطاع أملاك الدولة) قبل إصدار القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من موافقة وزارة المالية.



2 - هل استأنست الهيئة باللوائح المشابهة للدول المجاورة قبل المضي في إعداد القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان اللوائح التي اطلع عليها، مع تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه اللوائح.



3 - نصت المادة (2) من القرار على تشكيل كل هيئة رياضية (لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة) لذا يرجى بيان التالي:



٭ أسماء أعضاء اللجنة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



٭ السيرة الذاتية للأعضاء ذوي الخبرة في اللجنة.



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من محاضر اجتماع اللجنة التي وافقت فيها على استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



4 - ألزمت المادة (4) من القرار المشار إليه التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستغلال، لذا يرجى بيان التالي:



٭ ما المكتب الاستشاري الذي تعاقد معه الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المخططات التي وضعها المكتب لاستغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



5 - وضعت المادة (5) من القرار المشار إليه مجموعة من الاشتراطات قبل الموافقة على المشروعات التي تطرح للاستغلال في الهيئة الرياضية، فما الجهات المختصة التي حصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم الموافقة منه قبل المضي في طرح مزايدة استغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الموافقات.



6 - نصت المادة (8) من القرار على تقديم الهيئة الرياضية التي ترغب في استغلال جزء من الأرض المخصصة للأنشطة التجارية طلب للهيئة العامة للرياضة، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ الدراسة المختصرة المقدمة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مشروع استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.



٭ مخطط المشروع.



٭ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على المشروع.