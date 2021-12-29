قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا برغبة بإنشاء عدة جسور مشاة في محافظة الجهراء حسب الحاجة إليها، خصوصا ما بين مجمع وارة التجاري وجمعية الجهراء التعاونية.



وقال في مقدمة الاقتراح: تعد محافظة الجهراء من أكثر المحافظات كثافة بالسكان ونظرا لكثرة مرتادي المجمعات التجارية الموجودة في هذه المحافظة من أجل التسوق وبخاصة مجمع وارة التجاري، وحفاظا على أرواح المتسوقين من الحوادث المرورية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



إنشاء جسور مشاة عدة في هذه المحافظة حسب الحاجة إليها، خصوصا ما بين مجمع وارة التجاري وجمعية الجهراء التعاونية.