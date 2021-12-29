رغم ما يعتقده كثير من الآباء والمعلمين، لا يبدو أن الزي المدرسي له أي تأثير على سلوك الطلاب الصغار أو على الحضور بشكل عام.



ولكن الطلاب الذي يذهبون إلى مدارس تشترط ارتداء زي مدرسي تحدثوا بالفعل عن مستويات أقل من «الانتماء للمدرسة»، في الصف الخامس، مقارنة بالطلاب في المدارس التي لا تطلب زيا مدرسيا، بحسب الدراسة التي أجريت بدعم من المعهد الوطني الأميركي لصحة الطفل والتنمية البشرية. واستندت النتائج إلى بيانات من أكثر من ستة آلاف طفل في عمر المدرسة.



وقال أريا أنصاري، الباحث الرئيسي للدراسة، وهو أستاذ مساعد في العلوم البشرية بجامعة أوهايو: «لا تؤيد العينة التي بين أيدينا.. المناقشات الأساسية بأن الزي المدرسي مفيد لسلوك الطلاب».

واشترطت نحو 20% من المدارس الحكومية الأميركية زيا مدرسيا موحدا في 2012-2011 بارتفاع من 3% فقط في 1995 - 1996. واشترطت نحو ست من بين كل عشر مدارس خاصة الزي الموحد في 2011 - 2012.