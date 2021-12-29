فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين المخدرة مذوبة في كوب من الماء، بدلا من إعطائها ملينا للأمعاء ودواء مدرا للبول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الإثنين.



وأوضحت وكالة «أنسا» الإيطالية أن الفتاة التي تسممت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.



وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد ان اقلقه تدهور حال طفلته.



وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقا.



وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.