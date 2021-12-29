دمشق - هدى العبود



نعت نقابة الفنانين السورية، امس الثلاثاء، الممثل محمد الشماط الذي توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طوال عقود أثمرت أعمالا خالدة في المسرح والسينما والدراما.



ونعى الفنانون السوريون، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن تأثرهم بوفاته، ومن بينهم تيم حسن، وفاء موصلي، أمانة والي، تولاي هارون، تماضر غانم، نديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.



ولد الشماط عام 1936 بدمشق، وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سورية، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.



ومن أبرز الأدوار التي أداها الفنان الراحل «أبو رياح» مسلسل «صح النوم» مع دريد لحام، ويعتبر من الممثلين الذين مثلوا العديد من المسلسلات مع الكبير دريد لحام ونهاد قلعي والمخرج خلدون المالح.



كما أدى شخصية «أبو مرزوق» بباب الحارة بأجزائه الأولى، وشارك في: حارة القصر، وادي المسك، طرابيش، مزاد علني، الخوالي، حارة خارج التغطية، ملح وسكر، طرابيش، الغربال، صايعين ضايعين.



وفي السينما قدم «امرأة تسكن وحدها»، «غوار جيمس بوند»، «غراميات خاصة»، «حبيبي مجنون جدا»، «عندما تغيب الزوجات»، «ذكرى ليلة حب»، «صيد الرجال».



كما شارك الراحل في العديد من المسلسلات السورية الخالدة يأتي في مقدمتها مسلسل «صح النوم».