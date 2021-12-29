صادرت سلطات الضرائب في الهند مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات وعدة كيلوغرامات من الذهب من أحد رجال الأعمال بتهمة التهرب من الضرائب.



وقال بيان صادر عن وزارة المالية الهندية إن فرع البحث والمعلومات في إدارة الضرائب الهندية اكتشف ثروة غير مسجلة تشمل 23 كيلوغراما من الذهب في شكل علب بسكويت وعملات تزيد قيمتها عن 24 مليون دولار لدى رجل الأعمال بييش جاين.



وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن عمليات المصادرة تمت في مبان تابعة لشركتي تريمورتي فراجرانس ليمتد وأودوشيم إنداستريز وشركة نقل تدعى جانباتي رود كريارز وكلها في ولاية أوتار براديش شمال الهند.