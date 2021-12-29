تلقى ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأميركية هدية «غير متوقعة» في عيد الميلاد، إذ حصل على أكثر من 800 ببغاء عهد بها إليه نجل رجل كان يكدسها داخل غرفة في منزله، على ما افادت المؤسسة والصحافة.



وأوضح ملجأ «ديترويت أنيمل ويلفير غروب» عبر «فيسبوك» الأحد أن «ثلاث جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء أودعت لديه».

وبادر نجل جامع حيوانات فشل مشروعه لتربية الطيور إلى تسليم الملجأ 497 من هذه الببغاوات عشية عيد الميلاد، وما لبث أن عاد الأحد محضرا معه 339 طائرا إضافيا. وكتب «ديترويت أنيمل ويلفير غروب»، «إنها هدية عيد الميلاد التي لم نكن نتوقعها».