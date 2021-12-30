الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي الوكرة القطري، عن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيــد-19»، داخـــل صفوف الفريق الكروي الأول، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى سبعة من بينهم الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي لوكاس مينديز وياسين عبدالله ومراد ناجي وعبدالغني منير، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني.



ولم يكن نادي الوكرة المتضرر الوحيد من تفشي فيروس كورونا، بل امتد إلى صفوف نادي الريان الذي أعلن إصابة لاعبه الإيفواري يوهان بولي بفيروس كورونا. وافتقد الفريق جهود لاعبه في لقاء الجولة الـ 11 من الدوري القطري أمام الشمال مساء أمس. كما غاب التونسي فرجاني ساسي عن لقاء فريقه الدحيل أمام الأهلي مساء أمس، نتيجة إصابته بكورونا.



كما يتواصل فيه غياب مدرب النادي العربي يونس علي عن التواجد ضمن المنطقة الفنية، عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث غاب عن لقاء الغرافة في الجولة العاشرة من الدوري القطري، حيث قاد الفريق المدرب المساعد، البرتغالي برونو أوليفيرا، في اللقاء الأخير أمام الغرافة، وتدريبات الفريق قبيل لقاء اليوم أمام أم صلال المقرر لها في الـ6:20 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري القطري لكرة القدم، ويشهد اليوم لقاء آخر بنفس التوقيت يجمع بين الخور وقطر.



من جهة اخرى، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر أمس عن إجراء تعديل على جدول مباريات الجولة الحادية عشرة من القسم الأول لدوري نجوم QNB للموسم 2021-2022، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية، وبهدف الحفاظ على سلامة الجميع.



حيث تم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة نادي الوكرة أمام نادي السد، والذي كان مقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد تأكيد نادي الوكرة إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستتم مناقشة تحديد موعد المباراة من خلال لجنة المسابقات في وقت لاحق.



هذا، وبدأت الأندية القطرية بتدعيم صفوفها بلاعبين جدد، حيث ضم النادي الأهلي المحترف الأردني يزن النعيمات في صفقة انتقال لمدة موسم ونصف مقابل 700 ألف دولار، وحصل ناديه الأردني السابق سحاب على مبلغ 200 ألف دولار.



وعلى صعيد متصل، ضم نادي الشمال المحترف الأردني علي علوان الذي تم التعاقد الرسمي معه لمدة موسم ونصف ليحل بديلا عن مواطنه بهاء فيصل، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباريات النشامى بكأس العرب الأخيرة.



إلى ذلك، يخوض منتخب قطر لكرة اليد، مباراة تجريبية ثانية أمام شقيقه المنتخب المصري مساء اليوم على صالة دحيل الرياضية، في إطار استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم في پولندا والسويد 2023.



وكانت المباراة التجريبية الأولى التي جمعت المنتخبين انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 26-23.