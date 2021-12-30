يتطلع العين المتوج بلقب بطل الشتاء المعنوي لمواصلة الانتصارات والإبقاء على سجله الخالي من الخسارة، وذلك عندما يحل ضيفا على عجمان اليوم في المرحلة الثانية عشرة قبل الأخيرة من ذهاب الدوري الإماراتي.



وضمن العين لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين من ختام الدور الأول بعدما رفع رصيده الى 27 نقطة وابتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارديه الوحدة وشباب الأهلي.



وبات العين الوحيد الذي لم يخسر بعد سقوط الوحدة المفاجئ أمام مضيفه الاتحاد كلباء 1-2 في المرحلة الماضية، وهو يأمل اليوم بالمحافظة على سجله النظيف وتحقيق فوزه الرابع على التوالي رغم معاناته من الغيابات المؤثرة في صفوفه.



وخاض «الزعيم» مباراته أمام النصر في المرحلة الماضية والتي انتهت بفوزه 3-1، بغياب 10 لاعبين بسبب الإصابات، لكنه قد يستفيد من عودة بعضهم أمام عجمان لاسيما متصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا التوغولي لابا كودغو، وكايو كانيدو وبندر الاحبابي.



وقال مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف «لدينا العديد من اللاعبين المصابين والذين من المتوقع أن ينضم بعضهم الى قائمة الخيارات في التشكيلة، لكنني لست متأكدا من سيكون جاهزا للعب المباراة القادمة».



وحذر ريبروف من خطورة عجمان الثامن برصيد 15 نقطة لأن «جميع الفرق عندما تواجه العين تلعب بتنظيم كبير وتبذل 100% من جهدها لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا، ونحن نعرف قدرات عجمان الهجومية واعتماده على الهجمات المرتدة، كما يضم في صفوفه لاعبين مميزين يتمتعون بمهارات جيدة».



ويخوض الوحدة الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثالث مباراة صعبة غدا الجمعة بمواجهة حامل اللقب ضيفه وجاره الجزيرة الخامس برصيد 19 نقطة.



ورغم ان الوحدة ابتعد بفارق 7 نقاط عن الصدارة، احتفظ مدربه الفرنسي غريغوري دوفرانسيس بالأمل في المنافسة على اللقب.



ويلعب اليوم أيضا الظفرة مع النصر، الوصل مع العروبة، على أن يلتقي غدا خورفكان مع الاتحاد كلباء، والإمارات مع الشارقة على وقع عودة مسلسل اقالة المدربين قبل انتصاف الموسم.



وأعلن الإمارات الأخير بنقطة وحيدة الاثنين إعفاء مدربه المغربي طارق السكيتوي من مهامه وتعيين المصري ايمن الرمادي بديلا له، وخورفكان التاسع (15 نقطة) عن إقالة البرازيلي كايو زاناردي وحلول المدرب وطني عبدالمجيد النمر مكانه مؤقتا.