القاهرة - سامي عبدالفتاح



اليوم وغداً.. يتجمع لاعبو المنتخب الوطني المصري في معسكر تدريبي مفتوح، على أن يبدأ المعسكر المغلق يوم 2 يناير، بانضمام المحترفين، محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد وأحمد حجازي وعمر مرموش ومحمود تريزيغيه وأحمد حسن كوكا، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون التي تنطلق 9 يناير، حيث يلعب منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.



ومع تجمع منتخب مصر، توقفت مسابقة الدوري، ما أعطى فرق البطولة فرصة تطوير أجهزتها الفنية، والتخطيط لدعم فرقها خلال الانتقالات الشتوية، وكان المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في مقدمة ضحايا هذا التوقف، بعد أن قبلت الإدارة استقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج، وفتحت باب التفاوض مع المدربين مختار مختار وطلعت يوسف، للاتفاق مع أحدهما.



وبذلك يكون النحاس، الضحية الرابعة لمدربي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، اذ سبقه كل من طلعت يوسف من تدريب الإسماعيلي، وعلاء نوح عن إيسترن كومباني، وعبدالحميد بسيوني عن تدريب طلائع الجيش.



ويعد النحاس، أقدم المدربين المتواجدين حاليا في الدوري الممتاز، منذ توليه المسؤولية في 25 أكتوبر 2018، حيث قاد الفريق في 108 مباريات بكافة البطولات، حقق خلالها 41 انتصارا و38 هزيمة وتعادل في 29 مباراة.



الى ذلك، أغلق باب الترشح لمجلس إدارة الزمالك، بتقدم 74 مرشحا، لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 تحت سن الثلاثين، اذ ترشح لمنصب الرئيس كل من مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي. ومن غرائب المرشحين، وجود أحمد مرتضى منصور في قائمة والده المرشح للرئاسة، ووجود عضو المجلس السابق هاني زاده، ونجله أحمد، ووجود 3 صحافيين يتبارون في الظهور على شاشة قناة الزمالك، فيما أن الكروي الوحيد بين المرشحين، هو قائد الزمالك السابق هشام يكن.