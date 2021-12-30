المنامة - ناصر محمد



نجح الرفاع الشرقي في خطف ورقة العبور للدور نصف النهائي من كأس ملك البحرين، وذلك بعد تجاوزه خصمه المنامة 4-3 بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.



كما أسقط الرفاع غريمه المحرق بالتفوق عليه بالركلات الترجيحية 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضرب الرفاع موعدا



مع جاره الرفاع الشرقي في الدور نصف النهائي، وقاد الحارس الشاب عبدالله



فريح فريقه الرفاع للفوز بعدما تصدى لركلة ترجيحية من قدم الدولي وليد



الحيام، وأضاع البرازيلي سييرا ركلة



أخرى فيما نجح الرفاع في تسجيل 4 ركلات.