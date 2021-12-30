أسامة المنصور



تنطلق أحداث رالي داكار 2022 في نسخته الـ 44 صباح السبت المقبل من مدينة جدة، حيث تستضيفه السعودية للمرة الثالثة على التوالي وتستمر أحداثه حتى 14 يناير.



وقد كُشف قبل أيام عن عدد مراحله، حيث تبين أن رالي داكار لهذا الموسم يتكون من 12 مرحلة بمسافة إجمالية تصل إلى 8375 كلم منها 4258 كلم من مراحل السرعة الخاصة بالسباق ستقام في مختلف أصقاع المملكة ومن الأمور المستحدثة برالي داكار 2022 هو مشاركة مجموعة من السيارات الكهربائية وستحمل تصنيف T 1E، حيث سيتم الاستغناء عن السيارات ذات المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل تدريجيا حتى موسم 2030.



وسينطلق أحداث الرالي من مدينة جدة بمرحلة استعراضية بمسافة 19 كلم وهي مرحلة الربط الأطول في الرالي بمسافة 815 كلم للوصول إلى مدينة حائل موقع انطلاق المنافسات الفعلية إن صح التعبير، إذ سيشهد اليوم الثاني إقامة المرحلة الأولى الرسمية خروجا من حائل وتنتهي إليها، وينتقل المتنافسون إثر ذلك إلى المرحلة الثانية بين «حائل والأرطاوية»، وستكون هذه المرحلة ماراثونية ولن يتحصل السائقون على أي مساعدة من الطاقم الفني حتى وصولهم إلى مخيم المبيت، ولو فعل ذلك أحد المتنافسين فسيتلقى عقوبة، ثم ينطلق السائقون إثر ذلك من «الأرطاوية نحو القيصومة».



أما المرحلة الرابعة فستربط بين مدينتي القيصومة والرياض والتي تعد الأطول مسافة بين مراحل الرالي هذا العام، حيث تصل مسافتها إلى 465 كلم، فيما ستكون المرحلة الخامسة من عمر الرالي من خلال مسار يتجه شرقا ثم العودة إلى العاصمة السعودية الرياض، وهي مرحلة لن تكون سهلة ثم الانتقال للمرحلة السادسة ذات الـ 400 كلم، والتي ستنطلق من الرياض مجددا قبل العودة إليها، ثم المرحلة السابعة بين الرياض ومدينة الدوادمي، وبعدها ستكون المرحلة الثامنة التي ستربط بين «الدوادمي ووادي الدواسر»، وستكون هذه المرحلة صعبة بسبب كثبانها الرملية، أما المرحلة التاسعة التي ستنطلق من «وادي الدواسر» وتعود إليه فستكون مرحلة سريعة للغاية.



وفي المرحلة العاشرة ستنطلق من وادي الدواسر نحو مدينة «بيشة»، بينما المرحلة الـ 11 فستشهد عبورا حول بيشة بمسافة تصل إلى 300 كلم، ويصل الرالي إلى مرحلته الـ 12 الأخيرة الرابطة بين «مدينة بيشة ومدينة جدة».