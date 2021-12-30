أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن عودة الجمهور إلى المدرجات جزئيا في مباريات الدوري المحلي والكأس، اعتبارا من المرحلة المقبلة المقررة الأحد والإثنين، وذلك في ظل تفشي متحورات جديدة لفيروس كورونا.



وكتب الاتحاد في صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» بعد عقده جلسة مع ممثلي الأندية قائلا: «انتهى اجتماع الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع ممثلي أندية الدرجة الأولى حيث تقرر السماح بدخول الجمهور بواقع 300 مشجع لكل فريق، ويتم العمل بهذا القرار فور الانتهاء من الإجراءات اللوجستية».



عودة الجمهور ستكون عبر السماح لمن تلقى اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» أو أجرى فحوصات «بي سي آر» قبل 48 ساعة من أي مباراة.



ويأتي هذا القرار بعدما كان الاتحاد قد أعلن عن السماح للجمهور بمؤازرة مباريات المنتخب اللبناني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيخوض منتخب «رجال الأرز» 3 مباريات ضد كوريا الجنوبية في 27 يناير، والعراق في فبراير، وسورية في 24 مارس، على أن يختتم التصفيات بلقاء إيران في طهران في 29 مارس.



وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد رفض حضور الجماهير اللبنانية خلال مواجهتي الإمارات وإيران في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات بذريعة الأوضاع الأمنية في لبنان.