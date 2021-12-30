بعد ثلاثة أيام فقط على الخسارة القاسية التي تلقاها على يده 3-6، أسدى ليستر سيتي المعروف بـ «الثعالب» خدمة كبيرة لمان سيتي حامل اللقب والمتصدر بإلحاقه الهزيمة الثانية هذا الموسم بضيفه ليفربول وبنتيجة 1-0 الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعدما غاب عن مرحلة الـ «بوكسينغ داي» الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ضيفه ليدز الذي أرجئت أيضا مباراته في هذه المرحلة مع أستون فيلا، عاد ليفربول الى الملعب بحلوله ضيفا على الجريح ليستر الذي دخل اللقاء على خلفية ستة انتصارات فقط في 17 مباراة، آخرها الهزيمة الأحد أمام مانشستر سيتي 3-6 في لقاء أنهى شوطه الأول متخلفا 0-4.



وبإسقاطه ليفربول والثأر لخروجه في منتصف الأسبوع المنصرم على يد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، سمح ليستر لسيتي لمان سيتي بالبقاء في الصدارة بفارق 6 نقاط عن «الحمر» مؤقتا. وتأتي خسارة ليفربول قبل الانتقال الأحد الى ملعب تشلسي الثالث، ثم لمواجهة الفريق اللندني الأخر أرسنال الخميس خارج ملعبهم أيضا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق «الثعالب» البديل أديمولا لوكمان (59)، كما شهدت إضاعة نجم ليفربول المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول.



من جانبه، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فريقه يستحق الخسارة، مضيفا أهدرنا مجموعة كبيرة من الفرص خلال اللقاء، لقد كانت مباراة غريبة جدا، ولم نكن جيدين بما يكفي، حظينا بفرص كافية، وما فعلناه حين امتلكنا الكرة لم يكن صحيحا، لقد لعبنا مباراة سيئة للغاية، لذا كانت الخسارة مستحقة.



وأشار كلوب إلى أن ليفربول افتقد الحظ أمام ليستر، وقال: «كان لدينا ما يكفي لتحقيق الفوز، أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، ثم فقدنا إيقاعنا تماما ولم نسترده، لعب ليستر قبل يومين، وهم يستحقون ذلك الفوز بالتأكيد، لكنهم بذات الوقت لم يكن لديهم الكثير من الفرص، لقد وجهوا تسديدة واحدة على المرمى، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل، كثير من اللاعبين كانوا دون المستوى الطبيعي، ولا يوجد تفسير».



وعن اتساع الفارق مع «السيتي» المتصدر، قال كلوب: «إنها فجوة كبيرة، في هذه اللحظة ليست مشكلتي، إذا لعبنا كرة القدم المعتادة، كرة ليفربول، فسيكون لدينا فرصة للفوز بمزيد من المباريات».



إلى ذلك، تختتم الجولة الـ20 للدوري اليوم بمباراة واحدة، حيث يستضيف مان يونايتد نظيره بيرنلي، ويأمل فريق «الشياطين الحمر» الاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال أوروبا، والتخلي عن المركز السابع (28 نقطة)، فيما يعاني بيرنلي الأمرين بـ 11 نقطة، في المركز الـ 18 وبفارق نقطة واحدة عن الأخير نوريتش سيتي.