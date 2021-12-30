بعدما فرض نفسه كأحد أهم نجوم القارة الأوروبية بأهدافه الغزيرة رغم أعوامه الـ 21، يقض وضع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند مضجع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني المتلهف للإبقاء عليه وسط طمع أندية كبرى في خدماته.



وتعملق النرويجي بتسجيله 76 هدفا في 75 مباراة منذ قدومه إلى دورتموند في يناير 2020 من ريد بول سالزبورغ النمساوي. ورغم أنه مرتبط بدورتموند حتى 2024، فهناك إمكانية كبيرة لرحيله في 2022 من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك (80 مليون يورو)، ما يثير مخاوف المدير التنفيذي للنادي هانز- يواكيم فاتسكه الذي يريد معرفة ما يخطط له اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا. وزاد قلق فاتسكه وإدارته بعد الذي صدر عن رايولا في وقت سابق من الشهر الجاري حين أفاد بأن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، والغريم المحلي بايرن ميونيخ قد تكون احدى الوجهات المقبلة لموكله في 2022. وكشف رايولا لاذاعة «سبورت1» الألمانية أن «ثمة فرصة كبيرة ان يغادر إرلينغ» في نهاية الموسم الحالي، وأردف «ربما الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه»، مضيفا: يستطيع أن يخطو الخطوة التالية، بايرن، ريال، برشلونة، مانشستر سيتي هي أندية يستطيع الانتقال اليها، مبينا كنا ندرك تماما لدى انتقاله الى دورتموند بأن هذه الخطوة ستأتي. وأكد رايولا أنه سيجلس مع مسؤولي دورتموند في الأشهر المقبلة للحديث عن هذا الأمر «سندلي بآرائنا حول هذا الموضوع وسيبادلوننا هذا الأمر».



بالنسبة لفاتسكه، الأمور واضحة «يجب ألا ننتظر حتى مارس أو أبريل لمعرفة القرار» بحسب ما أفاد مؤخرا، مشددا «سنتحدث في الأسابيع القليلة المقبلة». في مارس الماضي، بات هالاند أسرع لاعب يصل الى 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد 14 مباراة في المسابقة في انجاز هائل يتأكد حجمه من خلال إحصائية الهداف التاريخي للبطولة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتاج الى 56 مباراة للوصول الى هذا العدد من الأهداف.



أما النجم الكبير الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فاحتاج الى 40 مباراة.



واستنادا الى سوق الانتقالات، يبدو هالاند الأكثر استقطابا للأندية الكبرى بجانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.



وكان برشلونة سباقا في محاولة معرفة وضع النجم النرويجي بعدما التقى رئيسه جوان لابورتا برايولا للبحث في الموضوع.