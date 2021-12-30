أعلن منظمو بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أمس أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم لن يشارك في البطولة، وهو ما يعزز الشكوك حول احتمالات مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن.



وذكر منظمو كأس الرابطة أمس أن ديوكوفيتش «انسحب» من بطولة الفرق التي تنطلق منافساتها يوم السبت المقبل.



ولم يجر الإعلان عن سبب انسحاب ديوكوفيتش، لكن النجم الصربي لم يكشف أبدا عن وضعه فيما يتعلق بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا «إنها مسألة شخصية».



وسيغيب فيدرر عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نادال بعد أن أصيب مؤخرا بعدوى فيروس كورونا المستجد.