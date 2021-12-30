أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي أنه سينهي الموسم «100%» مع فريقه الحالي باريس سان جرمان ولن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وذلك في مقابلة بثتها الثلاثاء شبكة «سي أن أن» الأميركية.



وكان بقاء ابن الـ 23 عاما مع نادي العاصمة الفرنسية موضع شك منذ الصيف المنصرم بعدما أعرب صراحة عن رغبته بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يحصل على مبتغاه وبقي في الفريق من دون أن يمدد عقده الذي يصل إلى نهايته في 30 يونيو المقبل.



ولدى سؤاله عن إمكانية الرحيل عن «بارك دي برينس» خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، أجاب بطل مونديال 2018 مع ابتسامة على محياه «في يناير، كلا، أنا في باريس سان جرمان وسعيد جدا، سأنهي الموسم معه 100%».



وشدد لاعب موناكو السابق الذي كلف سان جرمان 180 مليون يورو للتعاقد معه في صيف 2017، على أنه «سأقدم كل شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري والكأس الفرنسيين».



وتطرق مبابي إلى المواجهة المرتقبة بين سان جرمان وريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، قائلا إن النادي الباريسي «جاهز» و«يملك الفريق الذي يخوله الفوز».



وعن مواجهة ما قد يكون فريقه المستقبلي، قال مبابي: «الأمر الوحيد الذي يشغل بالي هو الفوز على ريال مدريد في فبراير (ذهابا) مارس (إيابا)»، كاشفا بأنه لا يشعر «بأي ندم» للكشف الصيف الماضي عن رغبته بالانتقال الى نادي العاصمة الإسبانية.



وقال في هذا الصدد «كنت صريحا، أنا أبوح بما أشعر به، لكنني بطبيعة الحال سعيد بالبقاء، بأن ألعب بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكل الشبان».



ويبدو أن سان جرمان لم يفقد الأمل بإمكانية بقاء مبابي لما بعد الصيف المقبل، وذلك بحسب ما أفاد مؤخرا مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو في حديث إذاعي، قائلا «إنها وضعية استثنائية لأننا نتكلم عن أفضل لاعب في العالم يصل الى نهاية عقده، اعتقد بانه لا تزال ثمة إمكانية جيدة لتمديد عقده، أنا أثق بذلك».