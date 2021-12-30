اتخذ المدافع الدولي الألماني ماتياس غينتر قرار الرحيل عن بوروسيا مونشنغلادباخ في نهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب ما أعلن أمس. وقال ابن الـ 27 عاما في منشور على انستغرام: «بعد تفكير طويل، قررت ألا أجدد عقدي الذي يصل الى نهايته هذا الصيف»، مضيفا بعد خمسة أعوام رائعة في بوروسيا مونشنغلادباخ، قررت السير في طريق أخر في مسيرتي من أجل أن أتطور شخصيا ومهنيا. ووصل غينتر الى مونشنغلادباخ في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند بعقد لخمسة أعوام مقابل 17 مليون يورو، وهو «مدين لبوروسيا بالكثير وسيبقى النادي ومشجعوه الرائعون دائما في قلبي».